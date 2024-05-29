Третью очередь проекта ЖК «Союзный» продолжают возводить в подмосковном Одинцово

Девелопер ГК «Вектор» планирует ввести в эксплуатацию третью очередь жилого комплекса «Союзный» в Одинцово во втором квартале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Примечательно, что в третьей очереди комплекса запроектирован один корпус на 304 квартиры общей площадью более пятнадцати тысяч квадратных метров. Среди планировочных решений присутствуют различные варианты — от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир в евроформате.

Строительство квартала осуществляется в четыре этапа: 1-я очередь проекта уже сдана в эксплуатацию, 2-я — в конце 2024 года, на строительной площадке 3-й очереди ведутся работы нулевого цикла, 4-я очередь находится на стадии проектирования.

На территории комплекса запланированы торговый центр, детский сад, крытые отапливаемые паркинги и три автостоянки. Кроме того, внутренняя инфраструктура комплекса будет включать в себя различные магазины, сервисные службы и муниципальную поликлинику на первом этаже.