Тревел-блогер Ансталь перечислила моменты, когда пассажиров могут выгнать из самолета

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, у авиакомпаний имеется список правил, которые пассажирам следует соблюдать, и внешний вид является главным пунктом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что он не должен быть провокационным и вызывающим, в противном случае человека снимут с рейса. Кроме того, запрещены драки и эмоциональные выступления.

По мнению эксперта, бортпроводник может отказать в посадке людям с сильным алкогольным опьянением и в случае неадекватного поведения.

Она отметила, что не стоит шутить о наличии взрывчатки.