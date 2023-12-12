Тревел-блогер Ансталь перечислила наиболее разочаровывающие направления для отдыха
Фото: [©Сергей Мамонтов/РИА Новости]
По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, востребованные туристические направления обещают незабываемые впечатления, тем не менее иногда завышенные ожидания оборачиваются для туристов разочарованием. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что плохое впечатление могут оставить Дубай, Франция, Индия и остров Бали.
По мнению эксперта, так, ожидаемые в Индии грязь, мусор и попрошайки встречаются только в отдельных регионах, а вот на Бали, хотя и очень впечатляющие пейзажи, тем не менее очень много мусора.
Она отметила, что, несмотря на дороговизну Парижа, в нем весьма много грязи, а в шикарном на первый взгляд Дубае очень мало достопримечательностей.