Тревел-блогер Ансталь перечислила наиболее разочаровывающие направления для отдыха

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, востребованные туристические направления обещают незабываемые впечатления, тем не менее иногда завышенные ожидания оборачиваются для туристов разочарованием. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что плохое впечатление могут оставить Дубай, Франция, Индия и остров Бали.

По мнению эксперта, так, ожидаемые в Индии грязь, мусор и попрошайки встречаются только в отдельных регионах, а вот на Бали, хотя и очень впечатляющие пейзажи, тем не менее очень много мусора.

Она отметила, что, несмотря на дороговизну Парижа, в нем весьма много грязи, а в шикарном на первый взгляд Дубае очень мало достопримечательностей.