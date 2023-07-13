Тревел-блогерша пожаловалась на нехватку еды в магазинах Новой Зеландии

Тревел-блогерша из России Марина Ершова указала на проблему всех россиян, приехавших в Новую Зеландию – нехватка привычной еды в местных магазинах. О главной проблеме для всех соотечественников она рассказала в своем блоге.

Там она сообщила, что несмотря на наличие в Новой Зеландии магазинов, специализирующихся на продаже иностранных продуктов, в них все равно нет многого из того, к чему привыкли русские обыватели.

В качестве примера она привела полки с конфетами, разнообразие которых куда меньше, чем на Родине. Блогерша также отметила, что Новая Зеландия разочарует многочисленных любителей сушеной рыбы, ведь там ее попросту нигде нет.

Там также трудно приобрести лекарства. Ершова рассказала, что в Новой Зеландии таблетки отпускаются только при наличии рецепта от врача. Поэтому, даже покупая таблетки от какой-нибудь головной боли, придется сначала идти к врачу.

Зато в местных аптеках продается бытовая химия и парфюм, рассказывает блогер. Вместо зеленки и йода, на полках аптек в Новой Зеландии стоят духи и косметика.