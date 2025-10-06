Тревога, гнев, неодобрение: американцы оценили политику Трампа

Большинство жителей США испытывают тревогу в связи с экономическими последствиями приостановки работы федерального правительства, а более половины граждан не одобряют действия президента Дональда Трампа. Таковы ключевые выводы совместного исследования, проведенного компанией YouGov и телекомпанией CBS .

Согласно обнародованным данным, 80% американских граждан обеспокоены экономическими последствиями возможного шатдауна в США, при этом почти половина из них — 49% респондентов — заявили о «серьезной обеспокоенности». Для сравнения, лишь каждый пятый участник опроса (20%) не высказал каких-либо опасений относительно сложившейся ситуации.

Параллельно с этим была зафиксирована значительная степень недовольства работой главы государства. 58% респондентов выразили неодобрение деятельностью Трампа, в то время как положительно ее оценили 42% опрошенных.

Данные тенденции подтверждаются и другими исследованиями. Так, неделей ранее опрос YouGov в партнерстве с журналом The Economist показал, что 54% американцев дали отрицательную оценку работе Трампа.

Исследование основано на мнении более 2,4 тысячи взрослых жителей США. Статистическая погрешность не превышает 2,3 процентных пункта.

Ранее сообщалось о том, что суд Орегона временно запретил Трампу размещать Нацгвардию в Портленде.