Тревога и депрессия отступят: какой продукт спасет от зимнего дефицита витаминов

Кандидат медицинских наук Андрей Тарасов рассказал, как поддержать организм в конце зимы. По его словам, восполнить нехватку солнечного витамина поможет включение в меню жирной рыбы. Об этом сообщает РИА Новости .

В период поздней зимы и ранней весны многие россияне сталкиваются с нехваткой витамина D, что сказывается на иммунитете и эмоциональном состоянии. Доцент Института медицины и наук о жизни БФУ имени Канта Андрей Тарасов поделился простым способом решения этой проблемы.

Ученый пояснил, что дефицит этого элемента напрямую влияет на прочность костной ткани и способность организма сопротивляться вирусам. Кроме того, недостаток витамина способен провоцировать чувство тревоги и подавленное настроение. Восстановить баланс можно без аптечных препаратов, добавив в ежедневный рацион один продукт.

По словам Тарасова, идеальным источником полезных веществ является жирная рыба. Он рекомендует обратить внимание на семгу или тунца, но подчеркивает, что существуют и более экономные варианты. Например, обычная сельдь или мойва содержат не меньше витамина D, необходимого организму.

При этом специалист предостерегает от самостоятельного назначения себе витаминных комплексов и биодобавок. Любое медикаментозное вмешательство должно проводиться только после консультации с лечащим врачом. Наиболее безопасный и естественный путь восполнения нехватки микроэлементов — грамотная коррекция привычного меню.