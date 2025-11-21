Тревога в Клину: пачка «денег» на остановке оказалась билетами банка приколов

В подмосковном округе Клин 21 ноября произошел инцидент, который на несколько часов мобилизовал оперативные службы города, но завершился благополучно.

В 10:34 на пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о находке на остановке по ул. Ленина: неизвестный предмет, похожий на пачку банкнот номиналом 100 рублей. Специалисты немедленно выехали на место для проведения проверки. К 13:15 ситуация была полностью прояснена — потенциально опасный предмет оказался безобидными билетами «банка приколов», не представляющими никакой угрозы.

Администрация городского округа Клин поблагодарила бдительных жителей за оперативное сообщение о подозрительной находке.

Власти напоминают, что единственно правильный алгоритм при обнаружении любого неизвестного предмета остается неизменным: не трогать, не приближаться, немедленно сообщить по телефону 112.

Особый акцент в официальном обращении сделан на работе с детьми. Им необходимо регулярно разъяснять простые, но жизненно важные правила: никогда не поднимать ничего с земли, не трогать чужие вещи, особенно электронные устройства, игрушки или свертки, и не брать никаких предметов у незнакомцев. Сегодняшний случай в Клину, закончившийся без последствий, стал своевременным напоминанием, что основа безопасности — это общая сознательность и знание простых правил поведения в нестандартной ситуации.