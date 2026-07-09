Тревожные кошатники и дисциплинированные собачники: психологи подтвердили то, о чем вы догадывались

Психологи подтвердили то, о чем многие догадывались интуитивно: владельцы собак и кошек действительно отличаются по характеру. Как пишет портал argumenti.ru , собачники в среднем более общительны, эмоционально открыты и готовы к новым контактам, тогда как кошатники демонстрируют более высокий интеллект, независимость и склонность к абстрактному мышлению, ценя автономию и эмоционально значимые, но не обязывающие связи.

При этом собачники зачастую оказываются дисциплинированнее и организованнее, но это, по мнению исследователей, скорее следствие необходимости регулярно выгуливать и дрессировать питомца, подстраивая под него расписание. Кошки такого режима не требуют, оставляя владельцам больше свободы. Австралийские ученые выяснили, что кошатники в среднем набирают почти на 0,8 балла больше по шкале нейротизма — тревожности и эмоциональной чувствительности, чаще доверяют интуиции и реже живут в больших семьях. Собачники, напротив, чаще живут с детьми, ведут активную социальную жизнь и реже ощущают одиночество. Люди с выраженной склонностью к доминированию чаще выбирают собак как более «подчиненных» питомцев, тогда как ценители автономии отдают предпочтение кошкам. Впрочем, напористость собачников порой ошибочно воспринимается как агрессивность, хотя речь идет скорее о лидерстве и социальной активности, а кошатники открытых конфликтов избегают. Те, кто держит и тех, и других, по большинству показателей ближе к собачникам — психологи объясняют это тем, что решение завести собаку требует большей готовности к ответственности и активному образу жизни.