Тревожные новости из Белгорода: почему Гладков внезапно продлил свой первый за два года отпуск

Губернатор Белгородской области, ушедший в первый за два года полноценный отдых, вынужден задержаться в отпуске еще на четырнадцать дней из-за медицинских предписаний. Об этом пишет РБК.

Рекомендации медиков и состояние главы региона

Вячеслав Гладков официально сообщил в своем телеграм-канале о решении продлить текущий отпуск еще на две недели. Глава Белгородской области пояснил, что сделал это по настоянию врачей. Стоит отметить, что этот период отдыха стал для губернатора первым за последние два года — предыдущий раз он уходил в отпуск в 2024 году. Несмотря на продление отсутствия главы, система управления регионом продолжает функционировать в штатном режиме.

Организация работы в отсутствие губернатора

На время отсутствия Вячеслава Гладкова руководство регионом возложено на его заместителя и руководителя администрации Александра Лоренца. Губернатор ранее подчеркивал, что все государственные структуры, включая правительство области, МЧС и силовые ведомства, полностью готовы к автономной работе. По его словам, алгоритмы взаимодействия всех оперативных служб, включая добровольческие формирования «Барс-Белгород» и «Орлан», детально отработаны для обеспечения безопасности населения.

Защита региона и оперативные задачи

Вячеслав Гладков заверил граждан, что его отсутствие не повлияет на обороноспособность и ликвидацию последствий возможных происшествий. Он отметил, что дежурные службы и силовые блоки продолжают выполнение боевых задач по защите мирных жителей в круглосуточном режиме.