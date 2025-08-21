Тревожные звоночки: эксперт назвал ранние симптомы рака крови — когда пора к врачу?

При лейкозе иммунная система становится уязвимой, что проявляется в частых ОРВИ, которые практически не поддаются стандартному лечению. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Хирург Александр Умнов предупредил, что постоянные простуды и беспричинная слабость могут быть ранними признаками развития рака крови. Специалист обратил внимание на тревожные маркеры: увеличение лимфоузлов, которые приобретают плотную структуру и иногда вызывают болезненные ощущения, а также неестественное увеличение печени.

Ключевым признаком остается температура, которая месяцами держится на отметке 37-37.5 градусов без видимых причин. Клиническая картина дополняется комплексом неспецифических симптомов — от одышки и мышечных болей до хронической усталости и потери аппетита.

