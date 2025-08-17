«Тревожные звоночки»: РПЦ предупредила о приближающемся апокалипсисе

Вопрос о приближении Апокалипсиса всегда волновал человечество, поэтому в РПЦ напомнили верующим о библейских признаках, которые могут свидетельствовать о наступлении конца времен. Их приводит портал «МедиаПоток».

Церковь отмечает, что для верующих Апокалипсис — это не просто катастрофа, а знамение Второго пришествия Христа и начала Страшного суда.

Одним из ключевых признаков считается строительство Третьего Храма в Иерусалиме. После разрушения двух предыдущих храмов возведение нового может стать символическим предвестием возвращения Спасителя на Землю.

Не менее важным признаком является духовный упадок человечества. Когда в мире исчезают вера, любовь и правда, а сердца людей наполняются пустотой и несчастьем. Все это может указывать на приближение конца света.

Священнослужители напоминают, что точную дату Апокалипсиса знать невозможно, но важно следить за знамениями и укреплять свою веру.

