Тревожный сигнал: регионы снова начнут вводить маски как при пандемии

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный высказался о возможном возвращении ограничительных мер, включая масочный режим. Об этом пишет Абзац .

По его словам, основанием для таких действий может стать резкое увеличение числа заболевших вирусными инфекциями или появление нового опасного штамма. На текущий момент, как отметил парламентарий, предпосылок для введения ограничений нет, поскольку уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом не представляет угрозы.

Куринный подчеркнул, что регионы самостоятельно оценивают эпидемиологическую ситуацию и принимают решения о мерах на своей территории. Мониторинг обстановки осуществляется Роспотребнадзором ежедневно.

