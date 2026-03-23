Тревожный звонок: врач объяснил, почему мужчинам нельзя терпеть головную боль

Мужчины сталкиваются с головной болью значительно реже женщин из-за особенностей строения головного мозга, сосудов и гормонального фона. Поэтому, если такие ощущения все же появляются, это повод незамедлительно обратиться к врачу, предупредил терапевт, кандидат медицинских наук. Об этом aif.ru рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Специалист напомнил, что любые нарастающие состояния, связанные с головой, включая мелькание мушек перед глазами или выраженные головокружения, которые то возникают, то проходят, являются неврологической симптоматикой. Игнорировать их нельзя.

При этом женщины, по словам врача, могут испытывать головную боль чаще, но и им не следует пренебрегать давящими и постоянными ощущениями — они способны указывать на заболевания, требующие лечения.

Ранее эндокринолог рассказала, что регулярные головные боли иногда вызваны дефицитом рибофлавина или магния. Последний участвует в регуляции тонуса сосудов, а его недостаток может провоцировать мигрени.