Три аукциона на аренду земли в Подмосковье выставят на сайте ТОРГ

ООО «ТоргТрейд» (115088, город Москва, ул 1-Я Машиностроения, д. 10, помещ. 18/2), ИНН 9709082384), ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://rts-tender.ru в сети Интернет, прием заявок с 22.02.2024 в 20:00 по 07.03.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.