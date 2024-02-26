Три аукциона на аренду земли в Подмосковье выставят на сайте ТОРГ
ООО «ТоргТрейд» (115088, город Москва, ул 1-Я Машиностроения, д. 10, помещ. 18/2), ИНН 9709082384), ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://rts-tender.ru в сети Интернет, прием заявок с 22.02.2024 в 20:00 по 07.03.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 11.03.2024 в 12:00
1.Кв-ра, общ. пл. 54.2 кв. м. расп. по адресу: МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15А, кв. 196. к/н 50:11:0010203:2402 Н/ц 6205600р. Собственник: Белкова Е.Б П.51-ТТ
2.Кв-ра общ. пл. 44,6 кв. м. расп. по адресу: МО, г. Химки, ул. Германа Титова, д. 6, кв. 201 к/н 50:10:0010316:743 Н/ц 5304990р. Собственник: Соловьева Е.А. П.54-ТТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://rts-tender.ru, http://torg-trade.ru