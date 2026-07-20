Три бассейна с подогревом и 380 шезлонгов: что появилось у Гольяновского пруда

На востоке Москвы обустроили три современные пляжные зоны. Как рассказал журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в этом году в столице открыли 15 зон отдыха у воды в новом формате, и три из них пришлись на Восточный административный округ — у Большого Перовского пруда, в юго-восточной части Владимирского пруда и в парке у Гольяновского пруда.

На Большом Перовском пруду, который чистили и углубляли в 2012 году, зону площадью более 2,5 тысячи квадратных метров разместили на противоположных берегах. Там установили шезлонги, теневые навесы, раздевалки, душевые и туалетные модули, а также по одной детской и спортивной площадке на каждой стороне и многофункциональный павильон с кафе. У Владимирского пруда, реабилитированного в 2021 году, на площади более тысячи «квадратов» появились шезлонги, навесы, игровая зона для детей, места для воркаута и настольного тенниса. Самой большой стала зона у Гольяновского пруда — почти девять тысяч квадратных метров, где оборудовали три бассейна с подогревом, поставили на настилах около 380 шезлонгов, теневые навесы, складные зонтики и павильон для кафе.