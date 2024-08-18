Три человека погибли, двое пострадали в массовом ДТП на трассе в Туапсе

Как передает телеканал РЕН со ссылкой на ЕДДС в Туапсе, смертельная автоавария произошла в ночь на воскресенье, 18 августа, на федеральной автотрассе «Джубга — Сочи».

Сообщается, что в ходе ДТП на дороге столкнулись нескольких транспортных средств. В результате столкновения погибли трое человек. Кто является виновником массовой автоаварии пока не уточняется.

«Два человека пострадали, еще трое скончались до приезда скорой помощи», — отмечается в заявлении ЕДДС.

В настоящее время инспекторы выясняют причины произошедшего. Из-за ДТП движение на трассе сильно ограничено. С обеих сторон образовался затор.

Ранее сообщалось, что в Кемерове таксист стал виновником ДТП, сбегая от сотрудников Росгвардии, после чего попал в еще одну аварию с участием нескольких иномарок.