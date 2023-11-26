Три человека погибли, двое пострадали в результате выброса метана на руднике в Якутии

Три человека погибли, еще двое экстренно доставлены в больницы после сильного выброса метана в городе Удачный в республике Саха-Якутия.

Как информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ, трагедия произошла в воскресенье, 26 ноября. Причины инцидента не сообщаются.

«Спасатели МЧС России ликвидируют последствия выброса метана на руднике в городе Удачный. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, три из которых, к сожалению, погибли», - говорится в сообщении.

Как добавили в региональном управлении МЧС, в настоящее время на месте происшествия проводится эвакуация. Работают два отделения военизированного горноспасательного взвода из соседнего города Мирный.

Ранее сообщалось, что из-за обрушившейся непогоды на Крымский полуостров больше 40 тысяч человек оказались без света. Восстановительные работы планируется начать не раньше полуночи, когда ветер ослабнет. Понедельник, 27 ноября, объявлен в Крыму выходным днем.