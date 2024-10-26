Три человека погибли в результате крушения вертолета медицины катастроф в Кировской области
Фото: [Медиасток.рф]
Стали известны подробности жесткой посадки вертолета Ми-2 медицины катастроф в Кировской области. Как передает со ссылкой на источник телеканал РЕН, в результате крушения погибли три человека.
Сообщается, что вертолет Ми-2 упал в лесу возле деревни Белеенки.
«На борту находились четыре человека, трое из них погибли. На месте падения вертолета начался пожар», — сказал собеседник.
Спустя некоторое время информацию о гибели трех человек и пожаре после падения Ми-2 медицины катастроф подтвердили в МЧС России. Причины и обстоятельства крушения в настоящее время выясняются. На месте работает следственная группа и экстренные службы Кировской области.
Информация по четвертому пассажиру упавшего Ми-2 уточняется.