Три человека в Канаде погибли в авиакатастрофе

В канадском городе Чилливак при крушении небольшого воздушного судна погибло три человека, сообщил 7 октября телеканал CBC со ссылкой на полицию.

По его данным, самолет потерпел крушение вблизи аэропорта и гостиницы. О причинах авиакатастрофы не сообщается.

В сентябре в США пропал военный истребитель-невидимка F-35B. Позже военные базы ВВС США Чарльстон сообщили о катапультировавшимся недалеко пилоте воздушного судна. Вскоре истребитель был найден в виде обломков в 70 км от базы. Отмечалось, что после того, как пилот покинул самолет, судно летело на автопилоте.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал крушение бизнес-джета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которое произошло в августе. По словам российского лидера, в телах погибших членов экипажа, среди которых был Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин, нашли осколки ручных гранат. Путин подчеркнул, что внешнего воздействия на воздушное судно не было.