Три дня взаперти: россиянка рассказала об аде в отеле ОАЭ из-за отмены рейса

Российская туристка, оказавшаяся в Дубае в разгар обострения ситуации на Ближнем Востоке, поделилась историей о вынужденном бездействии. Из-за отмены авиарейса девушка на протяжении трех суток не могла покинуть гостиницу, все это время проводя в номере в полной готовности к отъезду. Ее рассказ приводит РИА Новости.

Путешественница пояснила, что персонал отеля настоятельно рекомендовал постояльцам не покидать здание и постоянно находиться на связи. Причина заключалась в том, что звонок с требованием срочно выдвигаться в аэропорт мог раздаться в любой момент. В аналогичном положении оказались и другие гости. Многие из них практически не спали, тревожно ожидая новостей о возможности вылететь.

В итоге россиянка покинула ОАЭ только спустя 72 часа. При этом некоторые ее соотечественники, застрявшие в Дубае, пробыли в режиме ожидания значительно дольше — их пребывание в отеле растянулось на срок свыше одной недели. Несмотря на то что сам отдых в Эмиратах оставил у женщины положительные впечатления, возвращаться в эту страну она больше не намерена.

Ранее другой российский турист по имени Александр также жаловался на последствия отмены рейса в Дубае. По его подсчетам, вынужденная задержка и проживание в гостинице обошлись ему более чем в 400 тысяч рублей, не считая расходов на питание.