Три дома, три легенды: как в Москве ремонтируют здания, где жили Черенков, Ильин и Яшин

В Москве завершили и продолжают капитальный ремонт трех домов, где жили знаменитые советские футболисты. Работы затронули здания на 16-й Парковой улице, 3-й Фрунзенской и Миллионной. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В 2022 году обновили девятиэтажку 1972 года постройки на 16-й Парковой, где проживал полузащитник Федор Черенков. Панельные фасады восстановили по современной технологии с полимерцементными смесями на армирующих сетках. Это вернуло дому исходные технические свойства и повысило энергоэффективность. Работы шли поэтапно: удалили поврежденную плитку, промыли поверхности, нанесли клеевые составы с сеткой, загерметизировали швы и покрасили фасад в цвета «белый марципан», «красная хна» и «сигнальный белый». Также привели в порядок входные группы, балконы, цоколь и заменили магистрали отопления, водоснабжения, водоотведения и электросеть.

В 2025 году капитальный ремонт прошел дом на 3-й Фрунзенской, где жил заслуженный мастер спорта СССР Сергей Ильин. Здание 1953 года в стиле советской неоклассики отличается сложной формой, эркерами, мезонином и декором с советской символикой. Специалисты обновили фасад и кровлю, восстановили штукатурку, кирпичную кладку и архитектурные элементы. Цветовое решение вернули историческое: стены — «светло-желтая пшеница», декор и руст — «коричневый каштан». На крыше заменили обрешетку и металлические покрытия, а деревянные конструкции обработали огнебиозащитой.

В 2026 году приводят в порядок пятиэтажный дом на Миллионной, где родился и вырос Лев Яшин. Конструктивистское здание 1929 года ремонтируют по уникальному проекту с сохранением исторического облика. Уже расчистили фасад, восстановили кирпичную кладку и швы, обработали стены биоцидом, обновили балконы и лоджии. Стены получат жемчужно-белый и кирпично-красный оттенки. На крыше укладывают новую рулонную гидроизоляцию. Внутри заменят инженерные системы, отремонтируют подъезды и подвал.