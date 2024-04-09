Три дрона-камикадзе атаковали округ в Белгородской области

Шебекинский округ в Белгородской области снова был атакован со стороны Украины. Как в своем официальном канале в социальных сетях рассказывает губернатор региона Вячеслав Гладков, под удар попали автобус и микроавтобус вечером вторника, 9 апреля.

В момент атаки двумя дронами транспортные средства двигались по дороге между селами с названиями Архангельское и Шамино, и в результате инцидента есть пострадавшие: в автобусе травмы получила женщина-пассажирка, а в микроавтобусе пострадал водитель. Оба раненых сами обратились в больницу.

По словам Гладкова, у женщины зафиксирована рана ноги, у водителя – поверхностные осколочные ранения грудной клетки, плеч и поясницы. Медики сразу оказали квалифицированную помощь, пострадавшие отправлены лечиться домой. Транспортные средства также пострадали – там выбило окна, повредило кузов и крыши. Третий дрон-камикадзе атаковал парковку на сельхозпредприятии, тут, к счастью, никто среди граждан не пострадал, но повреждения получил один грузовик.