«Три финика на обед». Туристам из РФ в Дубае выдали скудный паек вместо полноценного питания

В Дубае группа туристов из России, включая семью из Уфы, столкнулась с серьезными неудобствами в аэропорту. Из-за череды взрывов их авиарейс, направлявшийся в Тбилиси, был экстренно отменен прямо перед вылетом.

Пассажирам, оказавшимся в затруднительном положении, пообещали организовать питание и обеспечить водой на время вынужденного ожидания. Однако, как выяснилось позже, масштабы коллапса оказались гораздо серьезнее ожидаемых.

Как поделилась с РИА Новости туристка из Уфы по имени Гулия, в терминале собралось огромное количество людей с других отмененных рейсов. Образовались километровые очереди за едой, и запасов провизии на всех не хватило. Женщина рассказала, что в итоге им выдали лишь по три финика на человека, а обещанную воду пассажиры так и не дождались.

По словам Гулии, об отмене рейса им объявили, когда они уже заняли свои места в салоне самолета. Всем пришлось покинуть борт. Более того, собеседница уточнила, что один из лайнеров, который успел подняться в воздух, также был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Ранее сообщалось о том, что жители Дубая бросились скупать воду и топливо на фоне иранского кризиса.