Три года колонии за кальян на куличе: в Москве вынесли приговор девушке, оскорбившей чувства верующих

В Москве суд приговорил 27-летнюю девушку к трем годам лишения свободы за публикацию видеоролика, в котором она использовала пасхальный кулич в качестве чаши для кальяна. Как сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда, обвиняемая была признана виновной в оскорблении религиозных чувств верующих.