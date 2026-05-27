Три года колонии за кальян на куличе: в Москве вынесли приговор девушке, оскорбившей чувства верующих
В Москве суд приговорил 27-летнюю девушку к трем годам лишения свободы за публикацию видеоролика, в котором она использовала пасхальный кулич в качестве чаши для кальяна. Как сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда, обвиняемая была признана виновной в оскорблении религиозных чувств верующих.
Следствие установило, что запись сопровождалась оскорбительной фразой, что усугубило тяжесть деяния. Своим решением суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы сроком на три года и 25 суток с отбыванием в колонии.