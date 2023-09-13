«Три года не был дома»: мать рассказала, почему боец СВО так долго не видел ее

Алишер Ашуров из Алтайского края стал военным сразу после школы и всю свою сознательную жизнь посвятил армии. Он прослужил в Минобороны семь лет, чтобы в свои 26 погибнуть на передовой, борясь с нацизмом.

Мать бойца Джамила отметила, что ее сын на тренировочных полигонах постоянно сам ставил палатки и был отцом для новобранцев. Их он называл «ребятишками».

«Ему всегда было жалко «ребятишек». Бывало, сварит дома плов и звонит им, чтобы они пришли и забрали, покушали. Таких, как он, наверное, больше нет», — подчеркнула женщина.

Когда Ашуров пошел на фронт, то скрыл это от матери. Сказал: «Я буду на полигоне. Буду редко звонить, не переживай, все будет хорошо». Это было в начале марта 2022 года.

«Я знала, что связи не будет, но ждала звонка. Алишер позвонил мне спустя месяц и поделился: «Мама, как я соскучился по вам! Я в первую очередь приеду к тебе». Три года его не было у меня — сын женился и отпуск проводил со своей семьей в поездках», — рассказала Джамила корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Военный искренне любил армию. В последний раз он заключил контракт на пять лет, и до его окончания оставался месяц, когда молодого командира забрали на СВО.

«Я говорила: «Сынок, может, хватит?», а он в ответ: «Мама, это моя работа, которую я люблю. Кто будет служить, если не я?» А шестого мая он нам позвонил и как будто чувствовал, что его скоро не станет. Говорит, дай трубочку папе, я дала. Сын говорит: «Спасибо, папа, что ты меня воспитал таким. Я не боюсь никакой работы, я благодарю вас, что научили всему», — заметила Ашурова.

Ранее мы писали, как сложилась судьба Алишера Ашурова.