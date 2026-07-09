Три года судов и слив в вентиляцию: Овечкин заключил мир с соседом, устроившим потоп во Флориде

Александр Овечкин поставил точку в затяжном конфликте с соседом, затопившим его квартиру во Флориде. Как пишут в Telegram-каналах, хоккеист заключил мировое соглашение и закрыл судебный спор, в котором пытался взыскать около $30 тыс. на ремонт.

Эпопея началась в 2016 году, когда лучший снайпер НХЛ приобрел апартаменты площадью примерно 180 квадратных метров на восьмом этаже кондоминиума Jade Beach в Санни-Айлс-Бич за $1,9 млн. Постоянно он там не жил, приезжал только летом. В марте 2019-го сосед с двадцатого этажа неправильно подключил мойку, выведя слив не в канализацию, а в общую вентиляцию, из-за чего в квартиру Овечкина и других жильцов стала небольшими объемами регулярно попадать вода. Когда спортсмен добрался до жилья в сентябре 2020-го, там был уже тотальный потоп, испортивший множество мебели.

Квартиру высушили и стали сдавать в аренду за $10,5 тыс. в месяц, а против виновника подали иск. Разбирательство растянулось на три года: слушания переносили, Овечкин часто подключался по видеосвязи, а один из созвонов с судьей в Майами ему пришлось провести прямо перед прошлогодним семейным отпуском в Турции, который обошелся в ₽8 млн. В итоге стороны урегулировали конфликт без продолжения суда.