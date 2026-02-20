Три категории счастливчиков: раскрыто, кому проиндексируют пенсии с 1 марта

С приходом календарной весны для некоторых категорий российских пенсионеров наступят финансовые перемены. Руководитель юридического бюро, член Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева в беседе с REGIONS назвала три группы граждан, которым проиндексируют выплаты с 1 марта.

В первую очередь прибавку получат те, кто в феврале перешагнул 80-летний рубеж. Этой категории пенсионеров фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается ровно в два раза. Аналогичное право возникает и у людей, которым в феврале была установлена первая группа инвалидности — они также могут рассчитывать на удвоение базовой части.

Как пояснила эксперт, фиксированная выплата представляет собой гарантированную государством базовую часть страховой пенсии. С 1 января 2026 года после индексации на 7,6% ее размер составляет 9584,69 рубля. Соответственно, после удвоения сумма достигнет 19 169,38 рубля. Цифра не просто красивая, а весьма существенная для бюджета пожилого человека.

Особое внимание Дмитриева обратила на ситуацию с работающими пенсионерами, которые решили оставить трудовую деятельность. По ее словам, процесс индексации для них после увольнения происходит быстрее, чем многие думают. Если пенсионер прекратил работать в предыдущие месяцы, то уже с 1 марта он начнет получать пенсию с учетом всех пропущенных за время работы индексаций.

Таким образом, март станет месяцем финансового облегчения для тех, кто достиг почтенного возраста, для людей с тяжелыми нарушениями здоровья, а также для пенсионеров, сделавших выбор в пользу заслуженного отдыха вместо трудовых будней.

