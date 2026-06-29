Три кота и одна кошечка: в новосибирском зоопарке краснокнижная пара впервые стала родителями

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило случилось событие, которое сотрудники ждали с момента формирования новой пары. У дальневосточных котов, занесенных в Международную Красную книгу, родилось сразу четыре котенка — три самца и одна самочка. Малыши появились на свет еще 7 мая, но зоосад объявил о пополнении только сейчас, когда потомство достаточно окрепло.

Для молодых родителей этот выводок стал первым. По словам работников зоопарка, котята уже полностью освоили вольер: они с интересом обследуют бревна, затевают игры друг с другом и все чаще выбираются на прогулки. В рацион постепенно вводят мясо и рыбу, однако основой питания пока остается материнское молоко.

Посетителям советуют приходить понаблюдать за семейством в утренние часы или в прохладную погоду — в зной малыши предпочитают прятаться в укрытиях. Дальневосточный кот относится к редким видам, его природный ареал охватывает юг Дальнего Востока России, Северо-Восточный Китай и Корейский полуостров.