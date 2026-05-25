Три квартиры, GSM-шлюзы и СОБР: в Саратове задержали «связиста», обслуживавшего телефонных мошенников

В Саратове пресекли деятельность мужчины, который обеспечивал техническую инфраструктуру для телефонных аферистов. Как сообщили в пресс-службе МВД, подозреваемый прибыл в город из Белгородской области с конкретной задачей — создать сеть конспиративных точек для работы мошеннических колл-центров.

Для этого он арендовал сразу три квартиры в разных районах Саратова, оборудовав две из них под технические узлы связи. В помещениях были установлены GSM-шлюзы — устройства, позволяющие подменять номера и маскировать звонки под местные, а также камеры видеонаблюдения, с помощью которых злоумышленник удаленно контролировал сохранность аппаратуры.

Сам «связист» проживал в третьей квартире, откуда координировал работу оборудования. По данным следствия, именно через его каналы мошенники осуществляли массовые обзвоны потенциальных жертв, используя сим-карты и программы подмены номеров. Задержание проводилось при силовой поддержке спецподразделения СОБР. В ходе обысков полицейские изъяли оборудование, компьютерную технику и мобильные устройства, которые использовались для поддержания преступной схемы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие устанавливает, с какими именно преступными группами он сотрудничал и сколько эпизодов мошенничества было совершено через его техническую инфраструктуру.