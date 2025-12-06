Три лидера из Городского округа Пушкинский вошли в сотню лучших волонтерских амбассадоров Подмосковья

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Три представителя Городского округа Пушкинский вошли в число победителей регионального конкурса «Амбассадоры волонтерского движения Московской области». Ими стали Тимофей Гулевский, Кристина Ладык и Софья Зубарева.

В рамках своей деятельности амбассадоры займутся проведением просветительских мероприятий — «Добрых уроков» — в школах округа. Работа будет вестись совместно с представителями Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Организационная встреча с участием волонтеров, активистов «Движения первых», сотрудников молодежного центра «Точка притяжения» и профильного комитета администрации округа состоялась 2 декабря. На ней обсуждались планы по реализации образовательной инициативы.

В ходе мероприятия его участники также присоединились к всероссийской акции «Слова, согревающие душу», написав коллективные письма для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.