«Три месяца ареста». Уклонение от содержания детей грозит родителям реальным сроком

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости напомнил, что систематическое уклонение от выплат на содержание детей квалифицируется как уголовное преступление. Санкции предусмотрены частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ.

Как пояснил эксперт, данная норма закона применяется к родителям, которые без уважительных причин не перечисляют средства на обеспечение несовершеннолетних. Наказание за такое деяние варьируется от исправительных работ сроком до одного года до более суровых мер. В частности, должнику может грозить принудительные работы, трехмесячный арест или лишение свободы на период до 12 месяцев.

Однако Машаров подчеркнул важный нюанс: привлечь гражданина к ответственности по уголовной статье можно лишь в том случае, если он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Ключевым условием для возбуждения уголовного дела является доказанный умысел и неоднократность неуплаты при отсутствии оправдательных причин, которые суд счел бы уважительными.

В то же время в примечании к статье содержится положение, дающее неплательщику шанс избежать судимости. Если должник полностью покроет накопившийся долг, он может быть освобожден от уголовного преследования.

