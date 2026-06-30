Три месяца рыжей воды с запахом фекалий: жители казанского ЖК бьют тревогу

В казанском жилом комплексе «XXI век» уже три месяца из кранов течет рыжая вода с резким запахом и неприятным привкусом. Жильцы домов на улице Альберта Камалеева жалуются, что фильтры выходят из строя через неделю, страдает сантехника, а после стирки портится одежда. Роспотребнадзор взял пробы и выявил превышение по железу и мутности, но управляющая компания, по словам собственников, не предпринимает действенных мер.

Канал «Shot проверка», как передает Lenta.ru, обратил внимание на ситуацию в казанском ЖК «XXI век». Собственники квартир в домах 34А, 34Б и 34В по улице Альберта Камалеева уже несколько месяцев не могут добиться нормального водоснабжения.

Жильцы описывают воду как рыжую, с отвратительным запахом и металлическим привкусом. Фильтры для очистки перестают работать уже через неделю, а стирка превращается в порчу вещей. Многие семьи вынуждены покупать бутилированную воду для питья и готовки — траты на нее стали регулярной статьей бюджета.

Роспотребнадзор отреагировал на коллективные жалобы и взял пробы в одной из квартир. Результаты показали: содержание железа превышает норму, вода мутная. Запах металла эксперты оценили в три балла — при допустимых двух. Ведомство объявило предостережение управляющей компании, обслуживающей ЖК.

Однако, как утверждают жильцы, это никак не повлияло на ситуацию. Управляющая организация, по их словам, закрывает обращения и не принимает реальных шагов для решения проблемы. Местный водоканал, в свою очередь, заявляет, что подает воду нормативного качества, чем вызывает у людей лишь недоумение. Конфликт между жителями, УК и поставщиком ресурса зашел в тупик, а вода из кранов продолжает оставаться опасной.