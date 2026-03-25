Три минуты счастья: как жених разрушил брак одним словом перед невестой

В Кувейте бракосочетание закончилось едва успев начаться. Причиной развода стало оскорбление, которое жених позволил себе в адрес супруги сразу после церемонии. Об этом сообщает Daily Star, передает Лента.ру.

В Кувейте местная пара установила необычный рекорд, пробыв в законном браке всего три минуты. Сразу после завершения торжественной церемонии молодожены направились к выходу из загса, однако в этот момент произошла ссора.

Невеста споткнулась, выходя из зала, на что новоиспеченный супруг отреагировал резким словом, назвав ее обидным прозвищем. Девушка не стала терпеть подобное обращение и прямо на месте потребовала расторжения брака. Ее требование было удовлетворено.

История стремительно разлетелась по социальным сетям и вызвала оживленную дискуссию. Многие пользователи поддержали решение бывшей жены, отмечая, что подобное поведение в первые минуты совместной жизни является тревожным сигналом. По их мнению, расставание в такой ситуации — разумный шаг, позволяющий избежать более серьезных проблем в будущем.