Три недели для молитвы: в Саратов привезут ковчег с мощами Матроны Московской

С 19 апреля у верующих Саратова появится еще одна возможность приложиться к святыне. В Покровском соборе, расположенном на улице Горького, 85, будет выставлен ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Как сообщили в местной епархии, торжественная встреча святыни состоится в воскресенье в 9:00, непосредственно перед началом Божественной литургии.

Доступ к ковчегу для поклонения будет открыт ежедневно с восьми утра до восьми вечера на протяжении почти месяца — святыня пробудет в соборе до 10 мая включительно. Кроме того, каждый день в 16:00 перед мощами будет совершаться водосвятный молебен. Прихожане и паломники смогут помолиться и попросить блаженную Матрону о заступничестве и исцелении.

