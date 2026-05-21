Три недели в кишечнике и ни одного разреза: саратовские врачи без операции достали проглоченный штифт
Саратовские врачи спасли 78-летнюю женщину, которая случайно проглотила металлический штифт во время приема у стоматолога. Как сообщили в областном министерстве здравоохранения, инородное тело за три недели преодолело желудок и тонкую кишку, после чего застряло в восходящем отделе толстой кишки.
Поначалу медики допускали, что штифт может выйти естественным путем, однако с каждым днем риск осложнений нарастал, и в областную больницу пациентку доставили уже в экстренном порядке. Хирурги приняли решение избежать полостной операции и привлекли эндоскопистов. Под наркозом, с помощью колоноскопии, металлический предмет успешно извлекли из кишечника.