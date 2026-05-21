Три недели в кишечнике и ни одного разреза: саратовские врачи без операции достали проглоченный штифт

Саратовские врачи спасли 78-летнюю женщину, которая случайно проглотила металлический штифт во время приема у стоматолога. Как сообщили в областном министерстве здравоохранения, инородное тело за три недели преодолело желудок и тонкую кишку, после чего застряло в восходящем отделе толстой кишки.