Три поликлиники и ФАП откроют в 2024 году в Одинцовском округе

Во время торжественного поздравления медиков глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил успехи муниципалитета в области здравоохранения и рассказал про запланированное открытие ряда поликлиник и фельдшерско-акушерского пункта.

Поздравления, почетные грамоты и благодарственные письма — все это медикам лично вручил глава Одинцовского округа Андрей Иванов в честь их профессионального праздника. Представителей сферы здравоохранения собрали в торжественной обстановке в ДК «Горки-10», чтобы поблагодарить за их нелегкий труд . На встрече также отметили активные темпы развития здравоохранения в муниципалитете.

Сейчас четыре тысячи человек трудятся в Одинцовской областной больнице и на станции скорой медицинской помощи. Кадры пополняются квалифицированными специалистами, в учреждения закупают современное оборудование. За пять лет в округе построили новые государственные медучреждения, о чем напомнил глава округа.

«Уже в этом году мы должны открыть поликлинику в Заречье и ФАП в Кубинке, детскую и взрослую поликлиники в Новоивановском. В следующие два года — КДЦ в Ромашково, поликлинику в Одинцово-1, детскую поликлинику в Звенигороде и поликлинику в микрорайоне «Гусарская баллада», - рассказала Андрей Иванов.

Лучшие специалисты получили из рук главы благодарственные письма и благодарности губернатора Подмосковья. Были вручены благодарственные письма и почетные грамоты регионального Минздрава и главы Одинцовского округа. Главному врачу ООБ передали сертификат на приобретение манекенов для симуляционного центра. К поздравлениям присоединился и областной парламент: теплые слова профессионалам сказали первый зампредседателя Мособлдумы Лариса Лазутина и депутат Дмитрий Голубков. Председатель окружного Совета депутатов Татьяна Одинцова также вручила отличившимся сотрудникам Одинцовской областной больницы более 20 благодарственных писем.