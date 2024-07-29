Три простых правила помогут побороть тягу к сладкому

Эндокринолог Камиля Табеева объяснила, как оборвать ниточку зависимости от сладкого и улучшить общее самочувствие. Есть три главных правила, которые специалист раскрыла в беседе с «Газетой.ру» .

В первую очередь важно проанализировать свой организм, состояние здоровья и пройти обследования. По словам врача, главное понять, нет ли дефицита определенных витаминов и микроэлементов, таких как витамины группы B и железо. Если есть нехватка какого-то вещества, то ее нужно восполнить. Делать это желательно с помощью правильного питания, заменяя сладкое полезным.

«Кроме того, важно высыпаться и по возможности записывать то, что вы едите. Так вы самостоятельно или со специалистом сможете оценить количество потребляемых углеводов», – отметила Табеева.

После этого важно скорректировать свой сон, привести его в нормальный режим.

Третий совет врача: заниматься спортом. Это поможет выработке эндорфинов и опиоидов, которые также дает потребление сладкого. После продолжительной активности желание есть сладкое уменьшится.

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