Три россиянки оказались в жутких условиях в тюрьме Турции

«Турецкий ад» — так россиянки описывают тюрьму в Стамбуле. Сейчас в ужасных условиях содержания там находятся художница Арза Гусейнова, актриса Екатерина Чужинова и риелтор Ольга Павлова. Как напоминает сайт aif.ru , у девушек огромные сроки, которые они получили при транзитном пересечении страны из-за наркотиков.

Гусейнова получила самый серьезный срок: 30 лет лишения свободы за провоз и изготовление наркотиков в Турции. Чужинова и Павлова получила по 17,5 и 13,5 лет в тюрьме соответственно. Эти приговоры россиянки получили в разные годы, и все за провоз крупной партии наркотиков. Все как одна сообщают о страшных условиях стамбульской тюрьмы, где им приходится не жить, а существовать.

Заключенные просят помощи у России, потому что сами на ситуацию повлиять не могут. Азра выйдет лишь к 60 годам, в лучшем случае.

Юрист Ираклий Хмельницкий в беседе с aif.ru объяснил, что вернуть россиянок на родину будет проблематично. Нельзя с уверенностью сказать, что турецкие органы сделали нарушение, ведь источниками информации выступают родственники заключенных. К тому же, Россия не располагает деталями дел, а адвокаты не проводили оценку материалов.

«Согласно уголовному законодательству Турецкой Республики, в случае невиновности всех этих девушек сдаваться нельзя, необходимо привлекать внимание общественности и просить о содействии органы власти Российской Федерации, работать над обжалованием приговоров, с привлечением высококвалифицированных местных адвокатов», — отметил правозащитник.

Косвенные доказательства или нет во всех трех случаях с россиянками неизвестно. Вероятно, нужно взаимодействие двух сторон, России и Турции, для решения спорных историй.

Тем временем россиянки в тюрьме Стамбула жалуются, что их кормят один раз в день. Женщины вынуждены работать в заключении очень много швеями, дабы хоть как-то позволить себе разнообразный и нормальный рацион.