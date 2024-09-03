Три с половиной тысячи машин эвакуировали в Подмосковье за неделю

Три с половиной тысячи транспортных средств было эвакуировано в муниципалитетах Подмосковья за неделю, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, за указанный период с улиц региона переместили 3 526 автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки.

Больше всего авто было эвакуировано с улиц Мытищ, Красногорска и Ленинского округа — 323, 321 и 311 машин соответственно.

В министерстве призвали жителей и гостей региона помнить о правилах парковки и уважать остальных участников дорожного движения. Машины, припаркованные с нарушением правил, мешают проезду спецтехники и экстренных служб.