Три с половиной тысячи учителей получают выплату на аренду жилья в Подмосковье, сообщили в Московской областной Думе. Размер оказываемой поддержки составляет 20 тысяч рублей в месяц (30 тысяч рублей для семей педагогов).

«На этот год определены семь направлений, по которым остро стоит вопрос по укомплектованности специалистами в наших школах. Это русский язык и литература, математика, информатика, физика, химия, биология, начальные классы», - отметил зампред регионального парламента Олег Рожнов.

Оформить выплату могут учителя математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии, начальных классов, у которых нет жилья в Подмосковье. Сделать это можно на областном сайте госуслуг.

В числе прочих условий получения поддержки — нагрузка не менее полутора ставок, основное место работы в школе, отсутствие служебного жилья в регионе.