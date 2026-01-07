Три сантиметра снега за сутки: насколько серьезным будет новый снегопад в Москве
Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о сильной метели
Фото: [Первый снег в Химкинском лесу/Медиасток.рф]
Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о значительном ухудшении погодных условий в Москве и Московской области. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, пишет Газета.ру.
Согласно прогнозу, в Москве с 18:00 8 января до 21:00 9 января ожидаются сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, гололедица и снежные заносы на дорогах. В Московской области предупреждение вступило в силу раньше — с 15:00 8 января. Прогнозируемое увеличение высоты снежного покрова в столице за указанный период может составить до 3 сантиметров.
Синоптики связывают ухудшение погоды с прохождением контрастного атмосферного фронта, связанного со средиземноморским циклоном. В указанный период температура воздуха в Москве составит от минус 4 до минус 6 градусов Цельсия.
