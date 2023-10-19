Три серпуховские школы вошли в президентскую программу капремонта

Так, в Серпухове будут отремонтированы три школы: одиннадцатая, шестнадцатая и Данковская. Здания всех учебных учреждений были построены в 60-е — 70-е годы прошлого столетия, и с тех пор капитальный ремонт ни разу не проводился. В совокупности в школах учатся более полутора тысяч учеников, которые временно будут продолжать обучение в других школах.

В каждой из школ будут заменены инженерные сети и окна, обновлен фасад и внутренние покрытия стен, а также благоустроены прилегающие к школам дворы. Сейчас рабочие готовятся к началу работ. Как отметил Сергей Никитенко, ремонт будет контролироваться на всех этапах ответственными специалистами.