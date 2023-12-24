Три школьника затушили Вечный огонь во Пскове ледяными глыбами

В Пскове полицейскими задержаны три подростка, затушивших снегом в воскресенье, 24 декабря, Вечный огонь. Инцидент произошел на площади Победы в центре города.

Как передает SHOT, малолетними хулиганами оказались учащиеся одной их псковских школ 10 и 11 лет от роду. Полицейские отследили их маршрут в считанные часы, задержали и доставили в отдел по делам несовершеннолетних для беседы с инспектором. Позднее туда пришли родители школьников.

Свои преступные действия мальчишки пояснили простым любопытством. Якобы они хотели узнать силу огня и бросили в него ради проверки несколько кусков льда. После того, когда пламя внезапно потухло, они струхнули не на шутку и поспешили ретироваться.

«Родителей также вызвали в отделение, на них выпишут административные протоколы и выпишут штрафы за ненадлежащее воспитание детей. Вечный огонь после инцидента оперативно зажгли», - приводится в публикации.

Напомним, несколькими днями ранее подобное произошло в Башкирии. Там в городе Рузаевка любопытство также сподвигло местную ребятню затушить Вечный огонь комками снега.