Школьницы в Приамурье удерживали сверстницу в квартире из ревности к бывшему парню, вынудив ее выпрыгнуть из окна

В Приамурье суд в ближайшее время начнет разбирательство по факту незаконного лишения свободы человека. Инцидент произошел в городе Тында в прошлом месяце.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Амурской области, три школьницы заперли и удерживали насильно в квартире свою сверстницу. Причиной стала ревность одной из малолетних преступниц к своему бывшему парню.

«Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении девушек. Злоумышленницы удерживали потерпевшую в квартире, в итоге восьмиклассница решила бежать через окно. Она сорвалась и упала с третьего этажа, получив травму средней тяжести, - приводится в заявлении полиции.

Уже известно, что все злоумышленницы полностью признали свою вину. А одна из них даже выплатила пострадавшей сверстнице за нанесенный моральный вред денежную компенсацию.