Их месторасположение – Запорожская и Харьковская области, а также Донецкая Народная Республика (ДНР). Об этом сообщает KP.RU

В своих социальных сетях Минобороны РФ рассказали, что российским войскам удалось поразить целых три склада, где хранятся боевые припасы ВСУ. Это удалось сделать в течение одного дня.

По поступившей информации стало известно, что один из всех трех складов располагался в районе Новгородского (населенный пункт в ДНР). Также пострадали склады в Харьковской и Запорожской областях. Там они располагались в населенном пункте Мороховец и в районе Новопавловки соответственно.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины не прекращают наступать по всем трем направлениям. Но их попытки так и остаются безуспешными. На одном только Донецком направлении погибло более четырехсот украинских солдат. Множество военной техники также было разрушено.