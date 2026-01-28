Три солнца над Саратовом: утром 28 января горожане наблюдали редкое небесное явление

В среду, 28 января, утреннее небо над Саратовом подарило горожанам удивительное зрелище. Многие жители стали свидетелями редкого и красивого атмосферного явления — яркого солнечного гало, сопровождавшегося двумя четкими паргелиями, или так называемыми «ложными солнцами».

Как пояснил в своем Telegram-канале ученый-метеоролог, заведующий кафедрой СГУ Максим Червяков, утро началось с «невероятного небесного шоу». Он отметил, что многие саратовцы не только увидели это явление, но и активно делились его фотографиями в соцсетях.

Что такое солнечное гало?

Солнечное гало — это оптический феномен, который возникает при преломлении и отражении солнечного света в ледяных кристаллах, находящихся высоко в атмосфере в перистых облаках. Чаще всего оно выглядит как светящееся кольцо вокруг солнца. Наиболее яркими и заметными элементами такого явления становятся паргелии — яркие пятна света по бокам от солнца, которые и создают иллюзию «трех солнц» в небе.

Это природное явление, хотя и имеет научное объяснение, каждый раз поражает своей красотой и воспринимается как настоящее маленькое чудо.