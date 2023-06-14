Три сотрудника Новочеркасской ГРЭС пострадали во время сильного пожара

Власти Ростовской области рассказали об обстоятельствах пожара на Новочеркасской ГРЭС в среду, 14 июня.

По данным губернатора Василия Голубева, в результате возгорания на станции пострадали три сотрудника ГРЭС, они были доставлены в больницу. Соответствующее сообщение глава региона опубликовал в соцсетях. Голубев уточнил, что информация о взрыве - фейк.

Также он сообщил, что, по предварительным данным, ЧП произошло между пятым и шестым энергоблоками НчГРЭС. Вероятной причиной можно считать возгорание газа во время технологических работ, но точную причину ЧП установят специалисты.

Спустя чуть больше, чем час, открытое горение удалось ликвидировать и локализовать пожарным. Ранее мы рассказали, сколько пожарных тушат возгорание на ГРЭС.