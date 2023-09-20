Три спортшколы в Химках вошли в число лучших в области

По итогам прошлого года сразу три спортивные школы, работающие в городском округе Химки, вошли в рейтинг лучших спортивных учреждений Московской области.

Среди них – спортшкола им. А.П. Горелова, спортшкола олимпийского резерва по фехтованию и спортивная школа «Химки».

Теперь всем учреждениям предоставят гранты. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона подчеркнул, что в Подмосковье активно обустраивают площадки, ремонтируют физкультурно-оздоровительные комплексы, делают открытыми школьные стадионы, чтобы они были доступны для тренировок.

«Особое внимание – спортшколам, где с юных лет воспитывают чемпионов, приумножают традиции большого спорта. Чтобы поощрить сильные тренерские коллективы и талантливых специалистов, уже осенью тридцати лучшим спортивным школам региона выделим гранты, которые будут направлены на стимулирующие выплаты», – добавил губернатор.

Ежемесячная прибавка для руководителей в течение года будет составлять до 53 тыс. рублей, для тренеров – до 10 тыс.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин напомнил, что только за последние десять лет химкинские спортсмены завоевали более 19 тыс. медалей. Среди химчан – победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр.

«Это результат большого труда самих спортсменов, а также неоценимый вклад наших талантливых и опытных тренеров!» - подчеркнул глава городского округа Химки.

Рейтинг лучших спортивных школ Подмосковья составляют по результатам прошлого года, исходя из семи показателей: достижений воспитанников и тренеров, спортивного мастерства и так далее.