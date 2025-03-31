Три страны из Азии вместе захотели противостоять Трампу

КНР, Южная Корея и Япония достигли соглашения о совместной борьбе за свободную торговлю и против односторонней политики Соединенных Штатов. Об этом сообщило CGTN.

Утверждается, что единого мнения по данному вопросу достигли министр промышленности Южной Кореи Ан Дук-гын, министр экономики, торговли и промышленности Японии Едзи Муто и министр коммерции Китая Ван Вэньтао в ходе 13-го раунда трехсторонних переговоров, прошедших в Сеуле.

В частности, главы ведомств договорились более активно вести диалог по трехстороннему соглашению о свободной торговле, усилить взаимодействие в цепочках поставок, а еще углубить усилия объединения в цифровой экономике. Еще одной целью была обозначена прогнозируемая торговая и инвестиционная среда.

В публикации отмечается, что встреча состоялась за несколько дней до того, как глава США Трамп заявит о новых тарифах, которые должны негативно сказаться на продажах автомобилей из Японии и Кореи.

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