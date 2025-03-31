Германия не принимает участия в переговорах о восстановлении и продаже газопроводов «Северного потока» для того, чтобы затем поставлять газ из России в Европу. Как сообщило РИА Новости, об этом заявила официальный представитель Министерства экономики страны Анника Айнхорн в ходе брифинга кабмина страны.

В ряде средств массовой информации Соединенных Штатов на протяжении нескольких месяцев ведется обсуждение возможной продажи уцелевших после взрывов на «Северных потоках» газопроводов инвесторам из США. Кроме того, в начале марта сообщал о подобном развитии событий и немецкий Bild.

«Федеральное правительство не имеет никакого отношения к возможной продаже и переговорам, которые проходят. Мы в это не вовлечены, поэтому мне нечего добавить», — прокомментировала чиновница информацию о переговорах.

Айнхорн подчеркнула, что владельцем «Северного потока — 2» является не Германия, а компания Nord Stream 2 AG, принадлежащая «Газпрому».

По ее утверждения, Германия не собирается восстанавливать поставки газа из России посредством сохранившихся трубопроводов уточнив, что по поводу данного вопроса нет даже размышлений. Несмотря на сказанное, чиновница допустила наличие «молекул русского газа» в закупленном у соседних государств сжиженном газе. Подобным образом она дала ответ на вопрос о данных в СМИ, согласно которым ФРГ приобретает СПГ из России в Дюнкерке.

Ранее стало известно о том, что в Германию был экстрадирован педофил, который был в составе Вооруженных сил Украины.